மாவட்ட செய்திகள்

இரு மொழி கொள்கையை தவிர தமிழகத்தில், வேறு மொழியை திணிக்கக்கூடாது - அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி + "||" + Except for the bilingual policy In Tamil Nadu, no other language should be imposed Interview with Minister Sengottaiyan

இரு மொழி கொள்கையை தவிர தமிழகத்தில், வேறு மொழியை திணிக்கக்கூடாது - அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி