மாவட்ட செய்திகள்

நின்று கொண்டிருந்த லாரி மீது மோதியது மும்பையில் இருந்து சென்ற பஸ் விபத்தில் 3 பேர் பலி 14 பேர் படுகாயம் + "||" + Crashed into the truck Bus crash in Mumbai 3 killed and 14 injured

நின்று கொண்டிருந்த லாரி மீது மோதியது மும்பையில் இருந்து சென்ற பஸ் விபத்தில் 3 பேர் பலி 14 பேர் படுகாயம்