மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சியில் டெங்கு கொசு உற்பத்தியாக காரணமாக இருந்த அரிசி ஆலை உரிமையாளருக்கு ரூ.25 ஆயிரம் அபராதம் + "||" + The cause of dengue mosquito production Rice mill owner fined

கள்ளக்குறிச்சியில் டெங்கு கொசு உற்பத்தியாக காரணமாக இருந்த அரிசி ஆலை உரிமையாளருக்கு ரூ.25 ஆயிரம் அபராதம்