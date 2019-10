மாவட்ட செய்திகள்

அரியமங்கலம் குப்பை கிடங்கில் 5 லட்சம் டன் குப்பைகளை பிரித்தெடுக்க நவீன எந்திரங்கள் + "||" + In the Ariyamangalam garbage warehouse To extract 5 lakh tonnes of garbage Modern machinery

அரியமங்கலம் குப்பை கிடங்கில் 5 லட்சம் டன் குப்பைகளை பிரித்தெடுக்க நவீன எந்திரங்கள்