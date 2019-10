மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில்12 நிவாரண முகாம்கள் திறப்புகர்நாடக அரசு தகவல்

In the rain-affected areas of Karnataka Opening of 12 relief camps

