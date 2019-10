மாவட்ட செய்திகள்

திருமானூரில் போலீஸ் நிலையம் எதிரே துணிகரம்: ஏ.டி.எம். எந்திரத்தை உடைத்து கொள்ளையடிக்க முயன்றவர் கைது + "||" + In tirumanur The police station is a dare ATM. tried to break the machine and plunder it Arrested

திருமானூரில் போலீஸ் நிலையம் எதிரே துணிகரம்: ஏ.டி.எம். எந்திரத்தை உடைத்து கொள்ளையடிக்க முயன்றவர் கைது