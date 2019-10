மாவட்ட செய்திகள்

வெள்ள நிவாரண பணிகளை சரியாக செய்யாதமத்திய-மாநில அரசுகளை கண்டித்து கவர்னர் மாளிகையை முற்றுகையிட முயற்சி + "||" + Do not perform flood relief tasks correctly Attempts to block the governor's mansion

வெள்ள நிவாரண பணிகளை சரியாக செய்யாதமத்திய-மாநில அரசுகளை கண்டித்து கவர்னர் மாளிகையை முற்றுகையிட முயற்சி