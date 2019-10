மாவட்ட செய்திகள்

அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் ஆசிரியர்களுக்கு சம்பளம் வழங்கப்படாததால் தவிப்பு + "||" + Lack of salaries for teachers in government-aided schools

அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் ஆசிரியர்களுக்கு சம்பளம் வழங்கப்படாததால் தவிப்பு