மாவட்ட செய்திகள்

டி.கல்லுப்பட்டி ஒன்றியத்தில் 100 நாள் வேலை சரியாக வழங்கப்படவில்லை; எம்.பி.யிடம் கிராம மக்கள் புகார் + "||" + In the D.Kalluppatti Union The 100-day job is not properly delivered; Villagers complain to MP

டி.கல்லுப்பட்டி ஒன்றியத்தில் 100 நாள் வேலை சரியாக வழங்கப்படவில்லை; எம்.பி.யிடம் கிராம மக்கள் புகார்