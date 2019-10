மாவட்ட செய்திகள்

புதுவை பல்கலைக்கழகம் சார்பில் சிறந்த தமிழ் படைப்புகள் இந்தியில் மொழி பெயர்ப்பு - துணைவேந்தர் குர்மீத் சிங் தகவல் + "||" + On behalf of Puducherry University Translation of the best Tamil works in Hindi

புதுவை பல்கலைக்கழகம் சார்பில் சிறந்த தமிழ் படைப்புகள் இந்தியில் மொழி பெயர்ப்பு - துணைவேந்தர் குர்மீத் சிங் தகவல்