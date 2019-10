மாவட்ட செய்திகள்

அதிகாரிகளால் மட்டும் முடியாது பொதுமக்கள் ஒத்துழைத்தால் தான் டெங்கு காய்ச்சலை தடுக்க முடியும் - மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் பேச்சு + "||" + The authorities alone cannot If only the public cooperated Can prevent dengue fever

அதிகாரிகளால் மட்டும் முடியாது பொதுமக்கள் ஒத்துழைத்தால் தான் டெங்கு காய்ச்சலை தடுக்க முடியும் - மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் பேச்சு