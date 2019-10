மாவட்ட செய்திகள்

மோடி அரசு மீது மக்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை என்பதை காட்டுகிறதுசித்தராமையா பேட்டி + "||" + It shows the people have no confidence in the Modi government

