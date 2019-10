மாவட்ட செய்திகள்

பெட்ரோல் நிலைய ஊழியர்களை மிரட்டி ரூ.1½ லட்சம் திருடிய வழக்கில் 2 பேர் கைது + "||" + Petrol station employees intimidated In the case of stealing Rs.1½ lakhs 2 arrested

பெட்ரோல் நிலைய ஊழியர்களை மிரட்டி ரூ.1½ லட்சம் திருடிய வழக்கில் 2 பேர் கைது