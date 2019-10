மாவட்ட செய்திகள்

ஒர்லி தொகுதியில்ஆதித்ய தாக்கரே அபார வெற்றிபால்தாக்கரே குடும்பத்தில் முதன் முறையாக தேர்தலில் போட்டியிட்டவர் + "||" + In the Orly constituency Aditya Thackeray is the winner

