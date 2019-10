மாவட்ட செய்திகள்

அடுத்த மாதத்துக்குள்ஓய்வூதியர்கள் உயிர்வாழ் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்வருங்கால வைப்பு நிதி ஆணையாளர் தகவல் + "||" + Within the next month Pensioners must submit a survival certificate

