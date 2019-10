மாவட்ட செய்திகள்

சட்டசபை தேர்தலில்அதிக ஓட்டு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றவர், அஜித்பவார் + "||" + In the assembly election The winner by a large margin, Ajitpawar

