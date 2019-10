மாவட்ட செய்திகள்

சுற்றுப்புறங்களை தூய்மையாக வைத்திருக்கவேண்டும்: மாணவர்களுக்கு, கலெக்டர் அருண் வேண்டுகோள் + "||" + Keep the neighborhood clean: For students, Request of the Collector

சுற்றுப்புறங்களை தூய்மையாக வைத்திருக்கவேண்டும்: மாணவர்களுக்கு, கலெக்டர் அருண் வேண்டுகோள்