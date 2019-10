மாவட்ட செய்திகள்

இயற்கை இடர்பாடுகளால் ஏற்படும் பாதிப்புகளுக்கு 1077 என்ற தொலைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம் + "||" + For damages caused by natural disasters You can contact 1077

