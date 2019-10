மாவட்ட செய்திகள்

குருபெயர்ச்சி விழா முன்னேற்பாடு பணிகள் குறித்து திட்டை கோவிலில் கலெக்டர் ஆய்வு + "||" + Collector inspection of the preparatory work of the Guru Pariharchi Festival

குருபெயர்ச்சி விழா முன்னேற்பாடு பணிகள் குறித்து திட்டை கோவிலில் கலெக்டர் ஆய்வு