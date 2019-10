மாவட்ட செய்திகள்

காலில் அடிபட்ட குட்டியானைக்கு சிகிச்சை அளிக்க பலாப்பழத்தில் மாத்திரை வைத்து தாய் யானைக்கு கொடுத்தனர் + "||" + To treat a foot elephant Put the pill on the fruit Mother gave it to the elephant

