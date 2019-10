மாவட்ட செய்திகள்

மக்களை வாட்டி வதைக்கும் அசுரர்கள் இனியாவது தவறினை உணரவேண்டும்; தீபாவளி வாழ்த்து செய்தியில் நாராயணசாமி வலியுறுத்தல் + "||" + The giants who mistreat the masses must feel the failure; In Diwali greeting message Narayanasamy's assertion

மக்களை வாட்டி வதைக்கும் அசுரர்கள் இனியாவது தவறினை உணரவேண்டும்; தீபாவளி வாழ்த்து செய்தியில் நாராயணசாமி வலியுறுத்தல்