பிண்டுகா மலையில் உள்ள தேவிரம்மா கோவிலில் மேளம் அடித்ததும் நடை கதவு தானாக திறந்தது + "||" + In Pinduka Mountain When the Deviramma temple gets drum The walk-in door automatically opened

