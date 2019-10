மாவட்ட செய்திகள்

மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனயில் டாக்டர்கள் 4–வது நாளாக வேலை நிறுத்த போராட்டம் + "||" + At the Medical College Hospital 4-th day of a strike by doctors

மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனயில் டாக்டர்கள் 4–வது நாளாக வேலை நிறுத்த போராட்டம்