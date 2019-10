மாவட்ட செய்திகள்

ஐப்பசி மாத அமாவாசையையொட்டி மயிலாடுதுறை காவிரி துலா கட்டத்தில் தீர்த்தவாரி திரளான பக்தர்கள் புனித நீராடினர் + "||" + Pilgrimage of devotees at the Cauvery Tula Ground in Mayiladuthurai

ஐப்பசி மாத அமாவாசையையொட்டி மயிலாடுதுறை காவிரி துலா கட்டத்தில் தீர்த்தவாரி திரளான பக்தர்கள் புனித நீராடினர்