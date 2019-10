மாவட்ட செய்திகள்

ஆழ்துளை கிணறு அமைத்தல் விதிகளை செயல்படுத்துவதே சுஜித்துக்கு செலுத்தும் அஞ்சலி - அதிகாரிகளுக்கு கலெக்டர் வேண்டுகோள் + "||" + The tribute to Sujith is the implementation of the deep well construction rules Collector request to the authorities

ஆழ்துளை கிணறு அமைத்தல் விதிகளை செயல்படுத்துவதே சுஜித்துக்கு செலுத்தும் அஞ்சலி - அதிகாரிகளுக்கு கலெக்டர் வேண்டுகோள்