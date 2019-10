மாவட்ட செய்திகள்

மக்கள் நலன் காக்கும் திட்டங்களை நிறைவேற்றவிடாமல் தடுக்கும் அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை - முதல்-அமைச்சர் நாராயணசாமி எச்சரிக்கை + "||" + Action against authorities to prevent people from implementing welfare programs - chief Minister Narayanasamy Warning

மக்கள் நலன் காக்கும் திட்டங்களை நிறைவேற்றவிடாமல் தடுக்கும் அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை - முதல்-அமைச்சர் நாராயணசாமி எச்சரிக்கை