மாவட்ட செய்திகள்

மூடப்படாத ஆழ்துளை கிணறுகள் கண்டறியப்பட்டால் நில உரிமையாளர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை கலெக்டர் எச்சரிக்கை + "||" + If it is determined not closed bore wells Land owners Heavy Action Collector Warning

மூடப்படாத ஆழ்துளை கிணறுகள் கண்டறியப்பட்டால் நில உரிமையாளர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை கலெக்டர் எச்சரிக்கை