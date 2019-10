மாவட்ட செய்திகள்

இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ள நூலகத்திற்கு புதிய கட்டிடம் கட்டப்படுமா? பொதுமக்கள் எதிர்பார்ப்பு + "||" + Will a new building be built for the library that is in a dilapidated condition? The expectation of the public

இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ள நூலகத்திற்கு புதிய கட்டிடம் கட்டப்படுமா? பொதுமக்கள் எதிர்பார்ப்பு