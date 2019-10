மாவட்ட செய்திகள்

விருத்தாசலம் அருகே, ஆம்னி வேன் மீது மரம் சாய்ந்து விழுந்தது - 5 பேர் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினர் + "||" + Near Virudhachalam, Omni van, leaning on the tree fell

விருத்தாசலம் அருகே, ஆம்னி வேன் மீது மரம் சாய்ந்து விழுந்தது - 5 பேர் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினர்