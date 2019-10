மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூர், கந்திலி ஒன்றியத்தில் பயனற்ற ஆழ்துளை கிணறுகள் மூடப்பட்டன + "||" + Useless deep wells were closed in Thiruppathur and Gandhili Union

திருப்பத்தூர், கந்திலி ஒன்றியத்தில் பயனற்ற ஆழ்துளை கிணறுகள் மூடப்பட்டன