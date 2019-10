மாவட்ட செய்திகள்

இடைத்தேர்தல் வெற்றி அ.தி.மு.க.வில் எழுச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது - அமைச்சர் கே.டி.ராஜேந்திரபாலாஜி + "||" + By-election victory The bow has been raised - Minister KD Rajendrapalaji

