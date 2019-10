மாவட்ட செய்திகள்

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் பலத்த மழை: பாபநாசம் அணை நீர்மட்டம் 120 அடியை தாண்டியது + "||" + Heavy rain in the Western Ghats The Papanasam dam water level exceeds 120 feet

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் பலத்த மழை: பாபநாசம் அணை நீர்மட்டம் 120 அடியை தாண்டியது