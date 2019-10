மாவட்ட செய்திகள்

கேரளாவில் சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட, மாவோயிஸ்டு முக்கிய தலைவன் 30 ஆண்டாக இளைஞர்களுக்கு ஆயுத பயிற்சி கொடுத்தவர் + "||" + Baked in Kerala Maoist mainstay Armed training for youth for 30 years

கேரளாவில் சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட, மாவோயிஸ்டு முக்கிய தலைவன் 30 ஆண்டாக இளைஞர்களுக்கு ஆயுத பயிற்சி கொடுத்தவர்