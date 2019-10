மாவட்ட செய்திகள்

தர்மபுரி அருகே, அறுந்து கிடந்த மின் கம்பியை மிதித்த விவசாயி பலி - காப்பாற்ற சென்ற பால் வியாபாரியும் பரிதாப சாவு + "||" + Near Dharmapuri, Farmer putting their sacrifice had been broken electrical wire

தர்மபுரி அருகே, அறுந்து கிடந்த மின் கம்பியை மிதித்த விவசாயி பலி - காப்பாற்ற சென்ற பால் வியாபாரியும் பரிதாப சாவு