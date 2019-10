மாவட்ட செய்திகள்

தமிழ்நாடு முழுவதும் பயனற்ற நிலையில் உள்ள, ஆழ்துளை கிணறுகளை மூட அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் + "||" + The Government must take action to close the bore wells

