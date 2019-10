மாவட்ட செய்திகள்

புஞ்சைபுளியம்பட்டி அருகே, ஓடும் கார் தீப்பிடித்து எரிந்தது - தனியார் நிறுவன ஊழியர் உயிர் தப்பினார் + "||" + Near Punjipulyampatti The running car caught fire The private company employee survived

புஞ்சைபுளியம்பட்டி அருகே, ஓடும் கார் தீப்பிடித்து எரிந்தது - தனியார் நிறுவன ஊழியர் உயிர் தப்பினார்