மாவட்ட செய்திகள்

படித்த இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பினை உருவாக்கும் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம் - கலெக்டர் தகவல் + "||" + For educated youth You can apply for a job creation program Collector Information

படித்த இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பினை உருவாக்கும் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம் - கலெக்டர் தகவல்