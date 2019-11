மாவட்ட செய்திகள்

சிதம்பரத்தில் பரபரப்பு, சப்-இன்ஸ்பெக்டர் போல் நடித்து போலீஸ் நிலையத்திற்கு வந்த பெண் சிக்கினார் - கணவர் உள்பட 2 பேர் கைது + "||" + Pretending to be a sub-inspector Woman trapped at police station - 2 arrested including husband

சிதம்பரத்தில் பரபரப்பு, சப்-இன்ஸ்பெக்டர் போல் நடித்து போலீஸ் நிலையத்திற்கு வந்த பெண் சிக்கினார் - கணவர் உள்பட 2 பேர் கைது