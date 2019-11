மாவட்ட செய்திகள்

தொகுப்பூதிய பணியாளர்கள் 2-வது நாளாக உள்ளிருப்பு போராட்டம்: 4-ந் தேதி முதல் வேலைக்கு வராவிட்டால் பணி நீக்கம் + "||" + Salary Staff Strike as 2nd day: Sacked if not working from 4th day

தொகுப்பூதிய பணியாளர்கள் 2-வது நாளாக உள்ளிருப்பு போராட்டம்: 4-ந் தேதி முதல் வேலைக்கு வராவிட்டால் பணி நீக்கம்