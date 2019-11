மாவட்ட செய்திகள்

பெங்களூருவில் இன்று: கர்நாடக அரசு சார்பில் ராஜ்யோத்சவா விழா - எடியூரப்பா தேசிய கொடி ஏற்றுகிறார் + "||" + In Bengaluru today Rajyotsava Festival on behalf of Karnataka Government Yeddyurappa flies the national flag

பெங்களூருவில் இன்று: கர்நாடக அரசு சார்பில் ராஜ்யோத்சவா விழா - எடியூரப்பா தேசிய கொடி ஏற்றுகிறார்