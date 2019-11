மாவட்ட செய்திகள்

சென்னை மாநகராட்சியில் உள்ளாட்சி தேர்தலுக்காக மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் சரிபார்ப்பு + "||" + In the Madras Corporation For local elections Verification of Electronic Voting Machines

சென்னை மாநகராட்சியில் உள்ளாட்சி தேர்தலுக்காக மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் சரிபார்ப்பு