மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை காமராஜர் மார்க்கெட் 7-ந்தேதியுடன் மூடப்படுகிறது வேறு இடத்திற்கு மாற்றப்படுவதாக அறிவிப்பால் பரபரப்பு + "||" + Tanjore Kamarajar Market The announcement that it will be shifted to 7th is thrilling

