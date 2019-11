மாவட்ட செய்திகள்

எடியூரப்பா பேச்சு அடங்கிய ஆடியோ விவகாரம்: கர்நாடக அரசை கலைக்க வேண்டும் - ஜனாதிபதிக்கு காங்கிரஸ் கடிதம் + "||" + Contains the speech of Yeddyurappa Audio issue Karnataka should be dissolved Letter of Congress to the President

எடியூரப்பா பேச்சு அடங்கிய ஆடியோ விவகாரம்: கர்நாடக அரசை கலைக்க வேண்டும் - ஜனாதிபதிக்கு காங்கிரஸ் கடிதம்