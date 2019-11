மாவட்ட செய்திகள்

நீலகிரியில் மழையால் நிலச்சரிவு ஏற்படக்கூடிய 85 இடங்களில் கட்டிடம் கட்டக்கூடாது மாவட்ட நிர்வாகம் உத்தரவு + "||" + The district administration has ordered the building of 85 places where landslides are likely to occur in Nilgiris

நீலகிரியில் மழையால் நிலச்சரிவு ஏற்படக்கூடிய 85 இடங்களில் கட்டிடம் கட்டக்கூடாது மாவட்ட நிர்வாகம் உத்தரவு