மாவட்ட செய்திகள்

பாம்புக்கடிக்கு உரிய சிகிச்சை அளித்தால் உயிரிழப்பை தடுக்கலாம் - டாக்டர் கவுதம் கணபதி தகவல் + "||" + For snakebite If appropriate treatment is provided Can prevent death

பாம்புக்கடிக்கு உரிய சிகிச்சை அளித்தால் உயிரிழப்பை தடுக்கலாம் - டாக்டர் கவுதம் கணபதி தகவல்