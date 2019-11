மாவட்ட செய்திகள்

செஞ்சி அருகே, வராகநதி கால்வாயில் உடைப்பு - தண்ணீர் வீணாக வெளியேறுவதால் விவசாயிகள் கவலை + "||" + Breakdown of Varakkanthi Canal - To waste water by leaving growers worried

செஞ்சி அருகே, வராகநதி கால்வாயில் உடைப்பு - தண்ணீர் வீணாக வெளியேறுவதால் விவசாயிகள் கவலை