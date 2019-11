மாவட்ட செய்திகள்

10-ம் வகுப்பு மாணவ- மாணவிகளுக்கான, தேசிய திறனாய்வு தேர்வை 4,796 பேர் எழுதினர் + "||" + 10th STUDENT - For students, A total of 4,796 people wrote the national exams

