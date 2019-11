மாவட்ட செய்திகள்

தொப்பூர் கணவாயில் 50 அடி ஆழ பள்ளத்தில் லாரி கவிழ்ந்தது + "||" + The truck crashed into a 50-foot deep crater at Doppore Pass

தொப்பூர் கணவாயில் 50 அடி ஆழ பள்ளத்தில் லாரி கவிழ்ந்தது