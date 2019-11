மாவட்ட செய்திகள்

கிருஷ்ணகிரியில் பொதுமக்கள் குறை தீர்க்கும் கூட்டம் நல உதவிகளை மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் வழங்கினார் + "||" + The District Revenue Officer provided the welfare assistance to the public at Krishnagiri

கிருஷ்ணகிரியில் பொதுமக்கள் குறை தீர்க்கும் கூட்டம் நல உதவிகளை மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் வழங்கினார்