மாவட்ட செய்திகள்

சொத்துத்தகராறில், தாயை கொன்று உடலை எரித்த மகன், மருமகளுக்கு ஆயுள் தண்டனை - வேலூர் கோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + Killed the mother and burned the body Life sentence for son and daughter-in-law

சொத்துத்தகராறில், தாயை கொன்று உடலை எரித்த மகன், மருமகளுக்கு ஆயுள் தண்டனை - வேலூர் கோர்ட்டு தீர்ப்பு